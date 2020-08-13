جريمة بكل المقاييس
من جانبه قال الكاتب والسياسي اليمني علي البخيتي ما فعله نظام قطر بحياة جريمة بكل المقاييس، فقط لم تكتمل لأننا كشفنا عنها في مراحل التنفيذ، وتم وقفها، إذ كان المخطط أن تنقل من جيبوتي إلى اليمن فور وصولها، وفي اليمن حتما ستلاقي مصيرا مشابها لكل الفتيات اللآتي يتم قتلهن تحت مسمى "جريمة الشرف"، باعتبار حياة تمردت على أهلها وعلى العادات والتقاليد فقط لأنها ظهرت بشعرها، ونشطت في دعم المرأة.
و الغريب أن سلطات قطر التي أصمت آذاننا بمزاعم دعمها لحقوق الإنسان هي التي تآمرت على إنسانة ضعيفة لا حول لها ولا قوة، فقط لأن لا مكاسب سياسية لدى سلطة تميم بن حمد في المزايدة في قضيتها.
كما أن ترحيلها بتلك الطريقة مخالف للقانون القطري نفسه، أي أننا أمام سلطة لم تحترم منظومة قوانينها ولا استقلالية قضائها، الذي لا يزال ينظر في قضية حياة وزوجها وحضانة الطفل، فتدخل النظام السياسي وقذف بحياة إلى ساحة الإعدام لولا الأقدار التي حالت بين حياة وبينها.
وأن قناة الجزيرة وتوكل كرمان وقنوات ومواقع عزمي بشارة لم تتحدث عن حياة ولن تدين قطر، مما يسقط كل هذه الأفواه والأقلام التي لا تتناول القضايا الحقوقية إلا من زاوية المناكفات السياسية.
كانت هذه تفاصيل خبر لا مكاسب سياسية في قضيتها ..قطر ترحل مواطنة يمنية قسرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.