وأشار بيان السلطات إلى أن البضاعة كانت موضبة في أوعية تحوي أكياسا من البلاستيك مع مسحوق بيج. وهذه من أكبر عمليات الضبط لهذا المخدر المصنف على أنه أقوى بـ50 مرة من الهيرويين وبـ100 مرة من المورفين.
ويُستخدم الفنتانيل لمعالجة آلام المرضى المصابين بالسرطان، لكن استعمالاته غير القانونية انتشرت على نطاق واسع في الولايات المتحدة. وقد تسبب سنة 2018 بوفاة 31 ألف شخص بفعل جرعات زائدة من هذا المخدر أو من منتجات مشابهة، بحسب السلطات الصحية الأمريكية.
وتشكل المكسيك أحد أبرز مسارات التموين بهذه المادة إلى الولايات المتحدة.
وتستورد الكارتلات المكسيكية المكونات اللازمة لإنتاجها من الصين. وفي يوليو، أوكل الرئيس المكسيكي أندريس مانويل إلى العسكريين مراقبة المرافئ والجمارك لمكافحة الفساد والاتجار بالمخدرات.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 220 كيلوجراما من الفنتانيل المهرب من إسبانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.