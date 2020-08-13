ضبط 220 كيلوجراما من الفنتانيل المهرب من إسبانيا

ضبطت السلطات في مطار مكسيكو شحنة تضم 220 كيلوغراما من مادة الفنتانيل مصدرها إسبانيا، في واحدة من أكبر عمليات الضبط لهذا الدواء المخدر ذي التأثير الأقوى من الهيرويين والمورفين، على ما أعلنت حكومة المكسيك.

وأشار بيان السلطات إلى أن البضاعة كانت موضبة في أوعية تحوي أكياسا من البلاستيك مع مسحوق بيج. وهذه من أكبر عمليات الضبط لهذا المخدر المصنف على أنه أقوى بـ50 مرة من الهيرويين وبـ100 مرة من المورفين.

ويُستخدم الفنتانيل لمعالجة آلام المرضى المصابين بالسرطان، لكن استعمالاته غير القانونية انتشرت على نطاق واسع في الولايات المتحدة. وقد تسبب سنة 2018 بوفاة 31 ألف شخص بفعل جرعات زائدة من هذا المخدر أو من منتجات مشابهة، بحسب السلطات الصحية الأمريكية.

وتشكل المكسيك أحد أبرز مسارات التموين بهذه المادة إلى الولايات المتحدة.

وتستورد الكارتلات المكسيكية المكونات اللازمة لإنتاجها من الصين. وفي يوليو، أوكل الرئيس المكسيكي أندريس مانويل إلى العسكريين مراقبة المرافئ والجمارك لمكافحة الفساد والاتجار بالمخدرات.