الجيش الليبي يستهدف مواقع لمرتزقة تركيا شرقي مصراتة

أعلن الجيش الوطني الليبي استهداف مواقع وتمركزات للمرتزقة المدعومين من قبل تركيا شرقي مدينة مصراتة. وأفادت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي في بيان لها، اليوم، أن مقاتلات سلاح الجو بالقوات المسلحة الليبية استهدفت مواقع وتمركزات للحشد الميليشاوي ومرتزقة الغزو التركي في وادي بي ومنطقة أبونجيم شرق مصراتة.



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