الإمارات تعلن رسمياً "تطبيع" علاقاتها مع الإحتلال الإسرائيلي بوساطة أمريكية

أعلنت إسرائيل والإمارات، الخميس 13 أغسطس/آب 2020، في بيان مشترك، توصُّلهما إلى اتفاق وصفتاه بـ"التاريخي"؛ سيؤدي إلى تطبيع كامل للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين في اتفاق لعب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دور الوساطة فيه.



الإعلان الرسمي عن التطبيع الإماراتي الإسرائيلي جاء بعد عدد من اللقاءات العلنية بين مسؤولين من أبوظبي وتل أبيب، وعقد "اتفاقيات لتعزيز التعاون بين البلدين في عدد من المجالات".



وكشف مسؤولون بالبيت الأبيض، أن إتمام "اتفاق السلام" بين الإمارات وإسرائيل جاء عقب اتصال هاتفي، الخميس، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد.



من جانبه، قال ترامب في تغريدة على تويتر، إن "اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات انفراجه كبيرة".



كما أكد مسؤولون أمريكيون أيضاً، أن "إسرائيل وافقت في إطار الاتفاق، على تعليق بسط سيادتها على مناطق بالضفة الغربية كانت تدرس ضمَّها". المصدر: رويترز

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