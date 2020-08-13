محمد بن زايد: اتفاق مع إسرائيل على “خريطة طريق نحو تعاون وصولاً إلى علاقات ثنائيّة”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 أغسطس 2020 06:13 مساءً - منذ 45 ثانية الامير محمد بن زايد أعلن ولي عهد أبو ظبي الأمير محمد بن زايد، الخميس، أن بلاده اتفقت مع إسرائيل على “وضع خريطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولا الى علاقات ثنائية”. وأضاف في تغريدة على حسابه على “تويتر” أنه اتفق خلال اتصال هاتفي اليوم مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على “وقف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية”، وهو ما كان أكده بيان مشترك صدر عن الأطراف الثلاثة.

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