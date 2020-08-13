اليوم العالمي للعُسر.. يمثلون 10 في المائة من سكان العالم ومشاهير بارزون بينهم

يحتفل العالم، اليوم 13 غشت، باليوم العالمي للعُسر، بغية تكريم الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى أكثر في الحياة اليومية.

ويمثل مستخدمو اليد اليسرى من مجمل البشر على الكرة الأرضية 10 في المائة، النسبة الأكبر منهم من الرجال.

ومعروف أن الشخص الأعسر يستخدم الجزء الأيمن من دماغه للتفكير، وتشير بعض الدراسات إلى أن أغلب مستخدمي اليد اليسرى لديهم موهبة أكثر من الأشخاص العاديين.

ويستخدم عدد من المشاهير العالميين، الذين تركوا بصمة بارزة في تاريخ مجال اختصاصهم، اليد اليسرى بشكل أساسي، من بينهم الفيلسوف أرسطو، والملاكم محمد علي كلاي، والرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، والفنان ليوناردو دافنشي، والممثل، توم كروز، ونجم كرة القدم، مسعود أوزيل، والأسطورة البرازيلية في الرياضة نفسها بيلي.