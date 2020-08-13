ترامب يعلن توصل إسرائيل والإمارات لاتفاق سلام وصفه بـ”التاريخي”

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، أن الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل قد توصلتا إلى اتفاق سلام “تاريخي”.

وقال ترامب عبر حسابه في تويتر “اتفاق سلام تاريخي اليوم بين صديقتانا العظيمتان، ​الإمارات​ وإسرائيل”، مؤكداً أن “الاتفاق بين إسرائيل والإمارات يشكل انفراجة كبيرة، وهو خطوة مهمة لبناء شرق أوسط أكثر رخاء”.

بموازاة ذلك، أفاد البيت الأبيض بأنه “تم إتمام اتفاق سلام بين البلدين خلال اتصال هاتفي بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد”، موضحاً أن “الاتفاق تضمن تعليق قرار ضم أجزاء من الضفة الغربية مقابل علاقات غير دبلوماسية”.