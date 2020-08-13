أزيلال.. وفاة طفل بشلالات واخودن بتيلوكيت في ظروف غامضة

عثر مواطنون، اليوم الخميس، في منطقة امينواراك السياحية بقيادة تيلوكيت، إقليم أزيلال، على جثة طفل في شلالات واخودن ي منطقة تامكة.

وحسب مصادر محلية، فإن طفلا قاصرا عثر عليه جثة هامدة تحت جرفن يرجح أنه تهاوى من فوقه، بعدما اختفى عن الأنظار ليلة أمس الأربعاء.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصرالدرك الملكين فور علمها بالخبر، حلت في مكان الحادث، حيث تم فتح تحقيق حول الواقعة بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.

وأودعت جثة الهالك مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي في أزيلال قصد إخضاعها لتشريح الطبي.