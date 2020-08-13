ماذا يفضل المغاربة من بين برامج القنوات الوطنية؟

سيطرت المسلسلات على قائمة البرامج الأكثر مشاهدة، خلال شهر يوليوز الماضي، على شاشة القنوات الوطنية، إذ تابع المشاهد المغربي المسلسل التركي الوعد أكثر من باقي البرامج المعروضة على القناة الثانية، في حين تربع مسلسل قضية العمر على قائمة الأكثر مشاهدة على القناة الأولى.
وبلغ عدد مشاهدي إحدى حلقات مسلسل “الوعد” على القناة الثانية، الشهر الماضي، 7.62 مليون مشاهد، محققا أعلى نسب مشاهدة في الشهر.
وحققت قضية العمر المركز الأول في تصنيف القناة الأولى، حيث تابع إحدى حلقاته 3.50 مليون مشاهد.
وسيطرة المسلسلات، خلال يوليوز الماضي، ليست على المركز الأول فقط، بل إنها على مستوى المراكز الـ3 الأولى، وفي تصنيف القناتين.
واحتل مسلسل “فرصة ثانية” المرتبة الثانية في تصنيف “دوزيم”، بعدد مشاهدين بلغ في إحدى حلقاته 6.83 مليون مشاهد، فيما احتل المسلسل التركي الآخر حب” أبيض وأسود” المرتبة الثالثة بـ 6.34 مليون مشاهد.
وفي تصنيف القناة الأولى، احتل مسلسل” ولاد المختار” المرتبة الثانية بـ2.35 مليون مشاهد، ثم مسلسل الدنيا دوارة بـ2.24 مليون مشاهد.
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