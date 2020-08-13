- 1/3
- 2/3
- 3/3
افتتحت، اليوم الخميس، في طنجة، وحدة جديدة في مستشفى محمد السادس، المستقبل لمرضى “كوفيد-19″، مخصصة للحالات، التي تستدعي المراقبة الطبية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الوحدة الجديدة تضم 48 سريرا مجهزا بأحدث التجهيزات الطبية، إذ يشتغل في هذه الوحدة أطر طبية، وتمريضية، وأساتذة من المركز الاستشفائي الجامعي في طنجة.
وتأتي هذه التجهيزات الجديدة، في إطار تعزيز العرض الصحي في عاصمة البوغاز بعد الارتفاع الكبير، الذي شهدته المدينة في عدد الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا المستجد، وكذا الوفيات.
كانت هذه تفاصيل خبر طنجة.. إحداث وحدة لاستقبال حالات كوفيد الحرجة في مستشفى محمد السادس- صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.