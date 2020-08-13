طنجة.. إحداث وحدة لاستقبال حالات كوفيد الحرجة في مستشفى محمد السادس- صور

افتتحت، اليوم الخميس، في طنجة، وحدة جديدة في مستشفى محمد السادس، المستقبل لمرضى “كوفيد-19″، مخصصة للحالات، التي تستدعي المراقبة الطبية.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الوحدة الجديدة تضم 48 سريرا مجهزا بأحدث التجهيزات الطبية، إذ يشتغل في هذه الوحدة أطر طبية، وتمريضية، وأساتذة من المركز الاستشفائي الجامعي في طنجة.

وتأتي هذه التجهيزات الجديدة، في إطار تعزيز العرض الصحي في عاصمة البوغاز بعد الارتفاع الكبير، الذي شهدته المدينة في عدد الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا المستجد، وكذا الوفيات.

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