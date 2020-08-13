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على خلفية قرار السلطات المحلية في عمالة عين السبع الحي المحمدي بإغلاق منطقة “مشروع الحسن الثاني”، بسبب تزايد عدد الإصابات المحلية المؤكدة بفيروس كورونا، وظهور بؤر في المنطقة المذكورة؛ عملت شركة أفيردا، المفوض لها تدبير قطاع النظافة في المدينة إلى غسل، وتطهير، وتعقيم منطقة مشروع الحسن الثاني.
وحرص عمال النظافة على تطهير المنطقة المذكورة بكاملها من أجل محاصرة انتشار الفيروس.
وأغلقت السلطات المحلية، أول أمس الثلاثاء، المنافذ الطرقية في المنطقة بالحواجز الحديدية، مع تشديد المراقبة الأمنية للحد من تنقلات المواطنين، في وقت تقوم السلطات المعنية بحصر المخالفين لحالات الإصابة المسجلة.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، أمس الأربعاء، أن جهة الدارالبيضاء – سطات قد سجلت أكبر حصيلة لحالات الإصابة بـ498 حالة مؤكدة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إغلاقه.. تعقيم منطقة “مشروع الحسن الثاني” في الحي المحمدي لمحاصرة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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