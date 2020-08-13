العراق: رقم قياسي لعدد الإصابات بكورونا.. وأنظمة صحيّة متهالكة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم، الخميس، أنها سجلت 3841 إصابة بفيروس كورونا المستجد في غضون 24 ساعة، وهو رقم قياسي منذ أول حالة إصابة بكوفيد-19 في شباط/فبراير في هذا البلد الذي يعاني من نظام صحي متدهور.

وبذلك يصبح إجمالي الإصابات 164277 في البلاد البالغ عدد سكانها 40 مليون نسمة، بما في ذلك 5641 حالة وفاة و 117208 متعافي، وفقًا للأرقام الرسمية التي ترسلها الوزارة يوميًا.

وعلى الرغم من إجراءات الحجر الصحي والعزل وغيرها من حالات حظر التجول الطويلة إلى حد ما خلال النهار، فقد استمر عدد الحالات في الارتفاع و أصبح العراق الآن أحد أكثر البلدان تضرراً في الشرق الأوسط، لكنه لا يزال بعيدًا عن جارته الكبيرة إيران التي سجلت اكثر من من 300 ألف إصابة وحوالي 18 ألف وفاة.

وفي بلد لا يتوفر فيه، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، سوى 14 سرير علاج لكل عشرة آلاف نسمة، لجأت عائلات كثيرة إلى جلب مستلزمات، بينها عبوة أكسجين طبي، الى المنزل، لاستخدامها لمعالجة من يصاب من أفرادها بالفيروس بمساعدة كوادر طبية.

في العراق الذي كان يفتخر حتى الثمانينيات من القرن الماضي بامتلاكه أحد أفضل أنظمة الرعاية الصحية في الشرق الأوسط التي توفر مجانًا للجميع، أصبحت المستشفيات العامة تعاني بسبب معداتها المتداعية وموظفيها المدربين تدريباً ضعيفاً ومبانيها المتهالكة وميزانية لا تصل حتى إلى 2% في واحدة من أكثر الدول الغنية بالنفط في العالم.