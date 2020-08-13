الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة 955 هدفا في سورية بـ4239 صاروخا خلال ثلاثة سنوات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ادعى سلاح الجو في الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، تدمير ثلث الدفاعات الجوية السورية خلال الهجمات العدوانية التي نفذها خلال السنوات الثلاثة الأخيرة؛ مشيرًا إلى أنه هاجم في "المعركة بين حربين" التي شنها خلال هذه الفترة، نحو 955 هدفا مختلفا على الأراضي السورية، بـ4,239 صاروخا وقنبلة.

وفي محاولة لمنع التموضع الإيراني في سورية ومحاربة دقة الصواريخ، لجأت إسرائيل إلى ما تصفه بـ"المعركة بين حربين"، وهي الغارات المتكررة لاستهداف مواقع للنظام وإيران وحزب الله في سورية وقوافل أسلحة أو عتاد بادعاء أنه يستخدم في تحسين دقة الصواريخ ومنع نقل هذا المشروع إلى لبنان. وتعتبر إسرائيل أن هذه "المعركة بين حربين" تبعد الحرب لأن العمليات التي تنفذ خلالها لا تشكل سببا للحرب.

وادعى الجيش الإسرائيلي أن الدفاعات الجوية السورية أطلقت 844 صاروخا مضادا للطائرات في محاولة للرد على الانتهاكات الإسرائيلية للأجواء السورية؛ ما وصفه بـ"قفزة حادة مقارنة بالسنوات السابقة". وذكر الجيش الإسرائيلي أن "بعض الصواريخ المضادة للطائرات التي أطلقت عبر منظومة الدفاع الجوي للجيش السوري، تمكنت من اعتراض صواريخ أطلقتها طائرات سلاح الجو".