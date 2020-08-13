- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يؤكد دعمه الكامل لأمن وسيادة العراق والان مع التفاصيل
الخميس 13 أغسطس 2020
أكد الأردن، اليوم الخميس، دعمه الكامل لأمن واستقرار وسيادة جمهورية العراق، في مواجهة الخروقات العسكرية التركية.
وشدد أيمن الصفدي وزير خارجية الأردن، على ضرورة احترام أمن العراق وسيادته واحتواء التوتر المتصاعد مع تركيا، وفق أسس وقواعد حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وتلقى الصفدي في وقت سباق اليوم اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، تناول الجهود التي يقوم بها البلدان لتطوير التعاون والتنسيق، إضافة إلى التطورات الإقليمية وسبل التعامل معها بما يسهم في حل أزمات المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار.
ولفت وزير خارجية الأردن إلى دعم المملكة المطلق للعراق في عملية تكريس الأمن والاستقرار وإعادة البناء وحماية أمن البلاد واستقراره وسيادته وتحييده عن الصراعات الإقليمية.
وقصفت تركيا منطقة سيدكان بمحافظة أربيل العراقية بطائرة مسيرة، الأمر الذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من قوات حرس الحدود العراقي.
كانت هذه تفاصيل خبر الأردن يؤكد دعمه الكامل لأمن وسيادة العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.