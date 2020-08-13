أبوالغيط: سنتخذ مواقف عربية جماعية في مواجهة التدخلات التركية

الخميس 13 أغسطس 2020

أكد الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، أن المرحلة القادمة ستشهد مواقف عربية جماعية في مواجهة التدخلات التركية المرفوضة في الشؤون الداخلية للدول العربية.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، اليوم الخميس، بين الأمين العام لجامعة الدول العربية، ووزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، تناول آخر المستجدات على الساحتين العربية والإقليمية، وخاصة ما يتعلق بالاعتداء التركي على الأراضي العراقية قبل يومين، والذي أدى إلى سقوط ضابطين عراقيين وسائق كضحية للهجوم.

وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في تصريحات صحفية، أن وزير خارجية العراق أشاد بموقف الجامعة العربية في استنكار هذا الاعتداء الغاشم على السيادة العراقية وإدانته.

Advertisements

وأضاف المصدر المسؤول أن أبو الغيط أكد للوزير العراقي خلال الاتصال أن "المرحلة القادمة ستشهد مواقف عربية جماعية في مواجهة التدخلات التركية المرفوضة في الشؤون الداخلية للدول العربية، بما في ذلك الانتهاكات لسيادة العراق وسوريا، وكذا التدخل العسكري التركي المرفوض في ليبيا".

وأعرب أبو الغيط عن تمنياته المخلصة باستقرار الأوضاع في العراق في أسرع وقت.

كان الأمين العام قد أصدر بيانا رسميا أكد خلاله إدانة الانتهاكات التركية المتكررة للسيادة العراقية، مستنكرا بأشد العبارات القصف التركي في 11 أغسطس/أب على منطقة سيدكان على الحدود العراقية التركية.

وعبر الأمين العام عن دعمه لأي تحرك تقوم به الحكومة العراقية على الساحة الدولية في سبيل وقف الاعتداءات العسكرية التركية المتكررة على الأراضي العراقية، ومن أجل الحفاظ على سيادة العراق وأمنه.