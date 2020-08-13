"خليفة الإنسانية" تستكمل توزيع المساعدات شمال سقطرى اليمنية

الخميس 13 أغسطس 2020

استكملت الفرق الإغاثية التابعة لمؤسسة الشيخ خليفة للأعمال الإنسانية، توزيع المساعدات الغذائية لمناطق شمال شرق جزيرة سقطرى، متحدية التضاريس الصعبة، والطرق الوعرة للوصول إلى السكان المحتاجين.



ووصلت فرق الإغاثة العاملة في مربعات مركز مومي في أقصى الشمال الشرقي للجزيرة، إلى آخر مربعين في المركز، وهما مربع سيهون، ومربع فالج، متحدين صعوبة الطرق والتضاريس القاسية، وسلمت المستحقين ومراكز المربعات العامة وتسليم المواد الإغاثية لمشايخ المناطق، وفقاً للكشوفات المعتمدة لديهم.

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وأشاد سكان المربعين بتحمل الفرق الإغاثية مشقة الطرق وصعوبة التضاريس، مثمنين الجهود الكبيرة والملموسة لدولة الإمارات في أرخبيل سقطرى عامة، وفي منطقة مومي خاصة، مؤكدين أن هذه الأعمال الإنسانية الجبارة الإماراتية ليست بغريبة على دولة الإمارات في سقطرى.

وعلى امتداد الأيام الثلاثة المتواصلة عملت الفرق الإغاثية على تقديم المساعدات لجميع الأسر في المركز، وذلك وفقاً للكشوفات المعتمدة، حيث تسلمت الأسر كل نوع من الطرود الغذائية وهو ما قوبل بشكر وتقدير للقائمين على مؤسسة خليفة الإنسانية على الاهتمام والمتابعة المتواصلة لجميع احتياجات السكان في سقطرى.