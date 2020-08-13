شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 124 حالة وفاة و5057 إصابة جديدة بـ"كورونا" والان مع التفاصيل

الخميس 13 أغسطس 2020 أعلنت روسيا اليوم تسجيل 124 حالة وفاة و5057 إصابة جديدة بفيروس " كورونا " المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ما يمثل انخفاضا في عدد الوفيات والإصابات مقارنة مع معدلات أمس "129 حالة وفاة و5102 إصابة".

وأوضح مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس في تقريره اليومي أنه بتسجيل هذا العدد الجديد من الوفيات والإصابات ارتفع عدد ضحايا الفيروس إلى 15384 حالة وفاة فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 907758 حالة ومجموع المتعافين 716396 شخصا.

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