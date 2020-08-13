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سلطنة عُمان تعلن تأجيل بدء العام الدراسي إلى نوفمبر المقبل

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هاشم هاشم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عُمان تعلن تأجيل بدء العام الدراسي إلى نوفمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت سلطنة عمان، اليوم الخميس، تأجيلبدء العام الدراسي لكافة الطلاب والطالبات إلى الأول من نوفمبر القادم.

ووفقاً لوكالة الأنباء العمانية، عقدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس (كوفيد 19) في سلطنة عمان، اليوم الخميس،اجتماعا بحضور كل أعضائها في وزارة التربية والتعليم​​​.

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وقررت اللجنة أن الدوام سوف يكون للطلاب والطالبات في 1 نوفمبر، ولأعضاء الهيئات التدريسية والوظائف المرتبطة يوم 27 سبتمبر القادم؛ بما يحقق ما لا يقل عن 180 يوما دراسيا فعليا.

كما قررت، اعتماد منهج التعليم المدمج لكافة المدارس وذلك بانتظام الطلبة في بعض الحصص في مدارسهم، وتفعيل التعليم عن بعد في حصص دراسية أخرى، وفق الضوابط والأسس التي ستصدرها وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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