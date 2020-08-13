شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد : الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل أراض فلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

قال الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي أنه في اتصال مع ترمب ونتنياهو تم الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل أراض فلسطينية. وأضاف عبر حسابه الرسمي : تم الاتفاق مع إسرائيل لوضع خارطة طريق لتعاون مشترك وصولا لعلاقات ثنائية. وسيعقد اجتماعا لوفود من الإمارات وإسرائيل خلال الأسابيع المقبلة لتوقيع اتفاقيات ثنائية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن زايد : الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل أراض فلسطينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.