شكرا لقرائتكم خبر عن الـ FBI يشارك في تحقيقات تفجير بيروت والان نبدء بالتفاصيل

قالت الخارجية الأميركية، إن مكتب التحقيقات الاتحادي سيشارك في التحقيق بتفجير بيروت، مضيفة :"مشاركتنا في التحقيق بانفجار بيروت تأتي بطلب من سلطات لبنان".

وكانت قد قالت الخارجية الأمريكية، إن وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ديفيد هيل يزور لبنان من 13-15 أغسطس.

وأوضحت أن هيل سيؤكد على الحاجة الملحة لإرساء الإصلاح الاقتصادي والمالي وإنهاء الفساد المستشري، وتحقيق المساءلة والشفافية.

وأضافت أن هيل سيؤكد رغبة الولايات المتحدة في دعم أي حكومة تعكس إرادة الشعب و "ملتزمة حقا" بأجندة الإصلاح هذه وتتصرف بناء عليها.