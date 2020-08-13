شكرا لقرائتكم خبر عن العراق .. 3841 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجل العراق 3841 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية , مما رفع إجمالي الإصابات إلى 164277 إصابة . وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان أنه تم تسجيل 53 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5641, فيما تم تسجيل 2667 حالة شفاء جديدة, ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 117208 حالة.

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