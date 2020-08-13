غرق عبارة على متنها سيارات وعدد من المواطنين شمال القاهرة



تعكف فرق الإنقاذ النهري المصرية على مواصلة جهودها في انتشال ضحايا عبارة غارقة في محافظة البحيرة / 180 كم شمال غرب القاهرة، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية اليوم الخميس .

وذكرت صحيفة "الأهرام" على موقعها الالكتروني اليوم أن المعدية غرقت فجر اليوم أمام قرية دمشلي التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة،

وكانت تحمل على متنها سيارات وعددا من المواطنين، ووفق الصحيفة ،تمكنت فرق الإنقاذ النهري من انتشال ثلاث جثث وإنقاذ مصابين اثنين ، وجار البحث عن آخرين وسط تجمعات من أهالي الضحايا.



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