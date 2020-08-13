قال مصدر في الشرطة التركية إنها اعتقلت اليوم الأربعاء 25 امرأة شاركن في احتجاج على سعي حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان لسحب تركيا من اتفاقية دولية لحماية النساء من العنف المنزلي.

وأظهرت لقطات لتلفزيون رويترز حوالي مئة متظاهرة في شوارع العاصمة أنقرة يطالبن بتنفيذ أكثر صرامة لاتفاقية اسطنبول التي أبرمها المجلس الأوروبي.

واندلعت مناوشات بين الشرطة والمحتجات فيما أغلقت قوات الأمن الطريق وطلبت من النساء التفرق حسبما ظهر في الفيديو.

وقالت جماعة تراقب جرائم قتل النساء إن تركيا شهدت مقتل 474 امرأة العام الماضي وهو ضعف العدد المسجل عام 2011 وذلك رغم توقيع البلاد على اتفاقية اسطنبول عام 2011.

ومن المتوقع أن يعلن حزب العدالة والتنمية قراره قريبا بخصوص إما البقاء في الاتفاقية أو الانسحاب منها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تعتقل 25 امرأة تظاهرن لدعم اتفاقية لحماية النساء من العنف المنزلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.