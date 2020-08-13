الخليج 365 - تعزالخميس 2020/8/13 06:45 م بتوقيت أبوظبي
شهدت مدينة تعز اليمنية، الخميس، مظاهرة حاشد للتنديد بالانفلات الأمني، والأعمال الإجرامية، وعودة الاغتيالات داخل أحياء المدينة الخاضعة لسيطرة المليشيات الإخوانية.
وجاءت التظاهرة، غداة مقتل جندي وإصابة 10 آخرين، بينهم مدنيون، بتفجير استهدف دورية عسكرية في منطقة "الأجينات"، وأيضا مقتل طفل في اشتباكات بين عناصر إخوانية مسلحة في منطقة "عصيفرة".
وأدان البيان الختامي للمظاهرة بأشد العبارات الأعمال الإجرامية التي ارتكبت في مدينة تعز، وأدت لسقوط ضحايا أبرياء.
وبعد إعلان اللجنة الأمنية القبض على عدد من أفراد العصابات، طالب المتظاهرون الذين توجهوا إلى المقر المؤقت للمحافظة، السلطة المحلية والأجهزة القضائية والأمنية بعدم التساهل مع المقبوض عليهم باعتبارهم قطاع طرق، ومثيري فوضى، ومرتكبي جرائمَ ترويعٍ وقتل.
وأكد المتظاهرون العلاقة المشتركة والمصير الواحد بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية في معركة الهوية والوجود في التصدي المشترك للأطماع الإيرانية، ومخالبها في اليمن، جماعة الحوثي.
وقال البيان الختامي "إن تعز بتاريخها ورصيدها الوطني لن تكون، إلا في مقدمة المقاومة، والتصدي لهذه المشاريع الغريبة، ولن تكون يوما قاعدة انطلاق لأي قوة تتوجه بالضرر والمساس بمصالح اليمن والسعودية الشقيقة"، في إشارة للأجندة الإخوانية المشبوهة الساعية للتحرك نحو الساحل الغربي وباب المندب أو إلى عدن.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. مظاهرة في تعز اليمنية تندد بالفوضى وعودة التفجيرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.