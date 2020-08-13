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الأردن يؤكد دعمه الكامل لأمن وسيادة العراق

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 أغسطس 2020

الأردن يؤكد دعمه الكامل لأمن وسيادة العراق

متابعات_ الخليج 365

أكد الأردن، اليوم الخميس، دعمه الكامل لأمن واستقرار وسيادة جمهورية العراق، في مواجهة الخروقات العسكرية التركية.

 

وشدد أيمن الصفدي وزير خارجية الأردن، على ضرورة احترام أمن العراق وسيادته واحتواء التوتر المتصاعد مع تركيا، وفق أسس وقواعد حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

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وتلقى الصفدي في وقت سباق اليوم اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، تناول الجهود التي يقوم بها البلدان لتطوير التعاون والتنسيق، إضافة إلى التطورات الإقليمية وسبل التعامل معها بما يسهم في حل أزمات المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار.

 

ولفت وزير خارجية الأردن إلى دعم المملكة المطلق للعراق في عملية تكريس الأمن والاستقرار وإعادة البناء وحماية أمن البلاد واستقراره وسيادته وتحييده عن الصراعات الإقليمية.

 

وقصفت تركيا منطقة سيدكان بمحافظة أربيل العراقية بطائرة مسيرة، الأمر الذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من قوات حرس الحدود العراقي.

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