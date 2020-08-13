لجنة المشاورات السياسية بين الإمارات وهولندا تبحث تعزيز التعاون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

انطلقت اليوم أعمال الدورة الثالثة للجنة المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات ووزارة الخارجية في مملكة هولندا، التي عقدت عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي.



ترأس جانب دولة الإمارات سعادة خليفة شاهين المرر، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، في حين ترأس جانب هولندا سعادة ماتيس فان دير بلاس، نائب الوزير، مدير عام الشؤون السياسية في وزارة الخارجية الهولندية.

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وجرى خلال المشاورات استعراض تجربة البلدين في مكافحة "كوفيد-19" وجهود دولة الإمارات الإنسانية في هذا الصدد، ومساعداتها للدول المتضررة، وأهمية التضامن والتعاون الدولي في محاربة فيروس كورونا المستجد.

كما جرى استعراض تطور العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها، وتناول الجانبان المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة، ومواقف الطرفين إزائها .

وناقش الجانبان التعاون المشترك في المنظمات الإقليمية والدولية، بما يسهم في نقل وجهات نظر متقاربة إلى المجتمع الدولي، وبما يخدم القضايا والتحديات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.