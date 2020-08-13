فلاي دبي تستأنف رحلاتها إلى ألماتي ودكا وجيبوتي والكويت ونور سلطان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت فلاي دبي اليوم عن استئناف رحلاتها إلى ألماتي ونور سلطان في كازاخستان اعتبارًا من 18 أغسطس، وكانت الناقلة في وقت سابق من هذا الأسبوع ، قد استأنفت رحلاتها أيضا إلى كل من دكا وجيبوتي والكويت، ليصل إجمالي عدد الوجهات التشغيلية على شبكتها إلى 24 وجهة.



واعتباراً من 18 أغسطس، ستعمل رحلة فلاي دبي رقم FZ 1735 إلى مطار ألماتي الدولي (ALA) مرتين في الأسبوع أيام الثلاثاء والجمعة.

وستعمل رحلة فلاي دبي رقم FZ 1705 اعتبارًا من 19 أغسطس والمتجهة إلى مطار نور سلطان نزارباييف الدولي (NQZ) مرتين في الأسبوع يومي الأربعاء والسبت. وسيتم تشغيل الرحلات إلى ألماتي ونور سلطان من المبنى رقم 2 في مطار دبي الدولي ( (DXB .

ويمكن للمسافرين الآن الحجز عبر موقع flydubai.com ووكلاء السفر المعتمدين لفلاي دبي .

ستستمر الشركة في إضافة المزيد من الوجهات واعداد الرحلات إلى جدول فلاي دبي خلال الصيف تبعا للموافقات الحكومية. وتشغل فلاي دبي رحلات الى الوجهات التالية:

أفريقيا و شبه القارة الهندية آسيا الوسطى أوروبا الشرق الأوسط

أديس أبابا (ADD)

جوبا (JUB)

الخرطوم (KRT)

دكا (DAC)

Advertisements

جيبوتي (JIB)

ألماتي (ALA)

باكو (GYD)

بيشكيك (FRU)

دوشانبي (DYU)

كابول (KBL)

نور سلطان (NQZ) بلغراد (BEG)

بوخارست (OTP)

كييف (KBP)

براغ (PRG)

سراييفو (SJJ)

صوفيا (SOF) الإسكندرية (HBE)

أربيل (EBL)

) الكويت KWI)

بغداد (BGW)

السليمانية (ISU)

البصرة (BSR)

بيروت (BEY)