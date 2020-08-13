اخبار العالم

تعرف على الطقس المتوقع غداً في الإمارات

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على الطقس المتوقع غداً في الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 أغسطس 2020

تعرف على الطقس المتوقع غداً في الإمارات

متابعات_ الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، وتظهر بعض السحب شرقا قد تكون الركامية بعد الظهر، وتزداد الرطوبة النسبية ليلا مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية صباح "السبت"، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة للغبار نهارا.

 

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية / 18 - 28 كم/س، تصل إلى 38 كم/س أحيانا.

 

ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا.. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:26 والثاني عند 21:02 والجزر الأول عند الساعة 12:14 والثاني عند الساعة 05:18.

 

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط.. ويحدث المد الأول عند 16:26 والمد الثاني عند الساعة 07:46 والجزر الأول عند الساعة 11:46 والجزر الثاني عند الساعة 00:31 .

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

 

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

 

أبوظبي 39 33 85 40

 

دبي 40 32 80 50

 

الشارقة 40 32 80 45

 

عجمان 39 33 85 40

Advertisements

 

أم القيوين 40 32 85 35

 

رأس الخيمة 41 31 80 35

 

الفجيرة 35 31 80 55

 

العين 44 32 70 30

 

ليوا 44 30 65 20

 

الرويس 38 31 80 40

 

السلع 39 32 85 35

 

دلما 40 33 75 40

 

طنب الكبرى 39 34 85 50

 

طنب الصغرى 39 34 85 50

 

أبو موسى 39 34 85 50

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على الطقس المتوقع غداً في الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا