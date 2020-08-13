تعرف على الطقس المتوقع غداً في الإمارات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، وتظهر بعض السحب شرقا قد تكون الركامية بعد الظهر، وتزداد الرطوبة النسبية ليلا مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية صباح "السبت"، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة للغبار نهارا.
حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية / 18 - 28 كم/س، تصل إلى 38 كم/س أحيانا.
ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا.. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:26 والثاني عند 21:02 والجزر الأول عند الساعة 12:14 والثاني عند الساعة 05:18.
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط.. ويحدث المد الأول عند 16:26 والمد الثاني عند الساعة 07:46 والجزر الأول عند الساعة 11:46 والجزر الثاني عند الساعة 00:31 .
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:
المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 39 33 85 40
دبي 40 32 80 50
الشارقة 40 32 80 45
عجمان 39 33 85 40
أم القيوين 40 32 85 35
رأس الخيمة 41 31 80 35
الفجيرة 35 31 80 55
العين 44 32 70 30
ليوا 44 30 65 20
الرويس 38 31 80 40
السلع 39 32 85 35
دلما 40 33 75 40
طنب الكبرى 39 34 85 50
طنب الصغرى 39 34 85 50
أبو موسى 39 34 85 50
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