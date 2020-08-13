شكرا لقرائتكم أبو الغيط: مواقف عربية وشيكة لمواجهة تدخلات تركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الجامعة العربية، الخميس، نقلاً عن مصدر مسؤول قوله، في بيان على صفحتها بـ"فيسبوك" أن الأمين العام أحمد أبو الغيط أكد في اتصال مع وزير الخارجية العراقي أن المرحلة القادمة ستشهد مواقف عربية جماعية في مواجهة التدخلات التركية المرفوضة في الشؤون الداخلية للدول العربية بما في ذلك الانتهاكات لسيادة العراق وسوريا، وكذا التدخل العسكري التركي المرفوض في ليبيا.

يأتي ذلك فيما أكد وزراء الخارجية العرب على دعم بلدانهم الكامل لأمن وسيادة العراق، وإدانة الاعتداءات التركية، داعين إلى ضرورة الوقف الفوري لأي عمليات عسكرية تركية على الأراضي العراقية، بحسب الخارجية العراقية.

آليات عسكريةتركية قرب الحدود مع العراق "أرشيفية"

وأجرى وزير الخارجيّة العراقي، فؤاد حسين، اتصالات عِدّة مع نظرائه العرب على خلفيّة الاعتداء التركيّ السافر الذي تسبّب بمقتل ضابطين وجندي من الجيش العراقي كانوا يقومون بمهمة لبسط الأمن على الشريط الحدوديّ مع الجانب التركيّ، وذلك بطائرة مُسيّرة في منطقة سيدكان في أربيل بكردستان.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجيّة العراقية الدكتور أحمد الصحّاف، الخميس، إن الهدف من الاتصالات هو إحاطة الأشقاء العرب بتفاصيل هذا الاعتداء، داعياً إلى أهمية تضافر الجهود العربية إزاء هذه التطورات الخطيرة في الموقف الأمني مع الجارة تركيا، والخروج بموقف موحّد يُلزم الأتراك بعدم تكرار هذه الانتهاكات، وسحب قواتهم المتوغّلة في الأراضي العراقية.

وكان الوزير العراقي قد اتصل بأمين عام جامعة الدول العربيّة أحمد أبو الغيط، كما اتصل بنظرائه، وهم كل من: سامح شكري وزير الخارجيّة المصريّ، وأيمن الصفدي وزير الخارجيّة الأردنيّ، والأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجيّة السعوديّ، ووزير الخارجيّة الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح.

وميدانيا قالت تركيا، اليوم الخميس، إنها ستواصل عملياتها عبر الحدود ضد المسلحين الأكراد في شمال العراق إذا استمرت بغداد في التغاضي عن وجودهم في المنطقة، وحثت السلطات العراقية على التعاون مع أنقرة في هذا الصدد.