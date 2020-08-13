«لو لم أكن كويتيًا لوددت ان اكون مصريًا» .. الإعلامي الكويتي «محمد القحطاني» يعلن حبه لمصر

نشر الإعلامي الكويتي محمد القحطاني، تغريدة جديدة في حب مصر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقال القحطاني في تغريدة :الا مصر. الا مصر

وتابع : مصر عظيمه وشعبها رائع من يهاجم مصر يهاجم عروبتنا. وعمقنا ووعينا.

وأضاف : مصر قرأنا ومنها تذوقنا ومنها زاد شجننا. (لو لم اكن كويتيًا لوددت ان اكون مصريًا) مصطفى كامل القحطاني هوىً ومحبة. تحيا مصر.

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والجدير بالذكر ان أعلنت الصحة الكويتية، اليوم الخميس، تسجيل 701 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" إلى جانب تسجيل 648 حالة شفاء.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، عن شفاء 648 إصابة من مرض فيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتة ان إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا في دولة الكويت منذ انتشار الجائحة وحتى الآن بلغ 66099 حالة.