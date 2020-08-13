روسيا تدين محاولات "لزعزعة استقرار" بيلاروس

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موسكو: دانت وزارة الخارجية الروسية الخميس محاولات أجنبية "لزعزعة استقرار" بيلاروس التي تشهد احتجاجات منذ أربعة أيام، ضد إعادة انتخاب الكسندر لوكاشنكو رئيسا. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا "ترى محاولات واضحة لتدخل أجنبي يهدف إلى شق المجتمع وزعزعة استقرار الوضع" في بيلاروس.

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