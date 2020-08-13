السيول تجرف معسكراً حوثياً بالحديدة وتتسبب بخسائر في الأرواح

محمد اسماعيل - القاهرة - صنعاء - أ ش أ

جرفت السيول التي اجتاحت مدينة تهامة غربي اليمن خلال الأسبوعين الماضيين، معسكراً تابعاً لميليشيات الحوثي، في وادي سهام بمديرية باجل شرقي محافظة الحديدة، مما أسفر عن وقوع وفيات.

وقال مصدر محلي يمني - حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية - إن السيول فاجأت المعسكر الحوثي الذي يقع في الخان ويمتد شرقا إلى خط عبال، وجرفت كافة عناصره، مؤكدا أن المواطنين عثروا على جثث عناصر الميليشيات في المراوعة، بعد أن جرفتها السيول لعدة أميال.

وأوضح أن عناصر حوثية تتمركز في مزرعة السحاري في منطقة المرشدية بمديرية زبيد، غادرت المزرعة بعد أن غمرتها السيول، مشيرا إلى أن أطقماً حوثية تحمل أسلحة ومعدات حربية فرت من المزرعة خشية تكرار ما حل بعناصرها في معسكر مديرية باجل.