بومبيو: الموجة تنقلب على الصين بعد توقيع اتفاقية الجيل الخامس بين أمريكا وسلوفينيا

محمد اسماعيل - القاهرة - بلجراد - (د ب أ):

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن "الموجة تنقلب" ضد الحزب الحاكم في الصين، وذلك بعد توقيع اتفاق بشأن أمن شبكات الجيل الخامس مع سلوفينيا خلال زيارته للدولة اليوم الخميس.

ونقلت وكالة الأنباء السلوفينية عن الدبلوماسي الأمريكي الزائر قوله إن "الموجة تنقلب ضد الحزب الشيوعي الصيني وجهوده لتقييد الحرية بالنسبة لنا جميعا".

وقال في منتجع بليد السلوفيني بعد لقائه رئيس الوزراء يانيز يانشا: "تفخر سلوفينيا بكونها رائدة في مجال العلوم والتكنولوجيا، وأن تصبح دولة تمتلك جيلا خامسا نقيا.. ما يعزز هذا الوضع".

ويستثني الإعلان المشترك الموقع "البائعين غير الموثوق بهم" من أحدث شبكات الجيل الخامس، وفقا لبومبيو. وأوضح أن "هذا سوف يفيد الناس في هذا البلد وجميع من ينتشارك منا المعلومات عبر أنظمة الشبكات المعقدة".

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وتأتي زيارة بومبيو لسلوفينيا في إطار جولة تشمل أربع دول في أوروبا. وركزت الزيارة على كبح النفوذ الصيني، وخاصة فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات.

ويتهم المسؤولون الأمريكيون الصين باستغلال شركات مثل هواوي لبناء شبكة يمكنها التجسس على دول أخرى، وهو اتهام ترفضه الصين والشركات المعنية.

ومن المتوقع أيضا أن يناقش بومبيو إمكانية مشاركة الولايات المتحدة في بناء مولد جديد في محطة كرسكو للطاقة النووية، التي تديرها سلوفينيا بالاشتراك مع كرواتيا.

وانضمت سلوفينيا، أكثر جمهورية يوغوسلافية شيوعية سابقة تطورا، إلى حلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي في عام 2004.

ومن المقرر أن يتوجه بومبيو، الذي وصل من جمهورية التشيك، إلى فيينا في وقت لاحق اليوم، قبل أن يختتم جولته في بولندا.