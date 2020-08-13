منظمة الصحة العالمية: نمط انتشار وباء كورونا في قارة أفريقيا كان مختلفا

محمد اسماعيل - القاهرة - جنيف - أ ش أ

قالت منظمة الصحة العالمية إن تطور انتشار فيروس كورونا المستجد في القارة الأفريقية كان مختلفا، مقارنة بالعديد من المناطق الأخرى في العالم.

وذكرت المنظمة في تقرير لمكتبها الإقليمي لأفريقيا بمناسبة مرور ستة أشهر على ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا في القارة، أن التحليل الأولى وجد أن الزيادة الهائلة في عدد حالات الإصابة والتي تبلغ ذروتها بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع لا تحدث في أفريقيا، ولكن بدلا من ذلك تشهد العديد من البلدان ارتفاعا تدريجيا في عدد حالات الإصابة ومن الصعب تحديد ذروة معينة.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن أنماط الانتقال بين البلدان تختلف ولكن الأهم من ذلك هو الانتقال داخل البلدان، ولفتت إلى أن الفيروس أثر في البداية وبشكل رئيسي على العواصم لكنه مع ذلك ينتقل الآن من المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية إلى المستوطنات العشوائية ثم إلى المناطق الريفية ذات الكثافة السكانية المنخفضة.