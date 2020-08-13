أهالي من موقع معدية البحيرة الغارقة: النقل الثقيل سبب الكارثة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:

طالب محمد عبدالباسط أحد أهالي كوم حمادة، بمنع سيارات النقل الثقيل المحملة من استخدام المعديات عبر الرياح البحيري، كونها غير مهيأة لتحمل الأوزان الثقيلة.

واتفق معه مؤنس إبراهيم، قائلًا: "إن كسل السائقين يجعلهم يلجأون للمعديات، رغم وجود كوبري لا يبعد سوى كيلومترات قليلة عن موقع المعدية".

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وأسفرت جهود قوات الإنقاذ النهري عن انتشال جثمان محمد عبداللاه عبدالقادر السري، طباخ وجار البحث عن ٣ مفقودين هم محمد عبدالله عبدالقادر، وأحمد عبدالفتاح شندي، ومحمود حمدي شندي.

كانت محافظة البحيرة أعلنت أن أسباب الحادث المبدئية هي انزلاق سيارة من سيارتين كانتا على متنها، وهما سيارة ربع نقل، وأخرى محملة بمواد خاصة بالزراعة ما أدى إلى ميل العبارة وتعرضها للغرق.

والمعدية باسم "معدية حازم" لصاحبها محمد حازم زين العابدين أبوعلي، صادر لها ترخيص بتاريخ ٢٥ يوليو الماضي من مديرية الطرق والنقل بدمنهور، وترخيصها سارٍ لمدة سنتين وتتوافر بها كافة الاشتراطات والصلاحيات اللازمة.