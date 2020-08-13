بينهما الأهلي ومصر.. أسعار الدولار تتراجع مع نهاية تعاملات الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه مساء أمس الأربعاء، بينما استقر السعر في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

هبط سعر العملة الأمريكية قرشين في بنكي الأهلي المصري، ومصر، والإسكندرية إلى 15.88 جنيه للشراء، و 15.98 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار 3 قروش في بنكي العربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، وكريدي أجريكول إلى 15.89 جنيه للشراء، و 15.99 جنيه للبيع.

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وانخفض سعر الدولار 5 قروش في بنك التجاري الدولي إلى 15.87 جنيه للشراء، و 15.97 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار 4 قروش في بنك القاهرة إلى 15.88 جنيه للشراء، و 15.98 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار قرشين في البركة إلى 15.90 جنيه للشراء، و 16 جنيها للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.93 جنيه للشراء، و 16.03 جنيه للبيع.