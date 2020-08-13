روسيا تدعو لحل المشاكل السياسية في لبنان عن طريق الحوار بدون تدخلات خارجية

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - أ ش أ
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن بلادها تعتبر تطورات الوضع في لبنان شأنا داخليا وتدعو القوى السياسية اللبنانية للحوار.
وقالت زاخاروفا، خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي، اليوم الخميس: "ندعو لحل كل المسائل السياسية الداخلية من قبل اللبنانيين أنفسهم، وعلى أساس قانوني ومن خلال الحوار للوصول إلى توافق وطني شامل بدون تدخلات خارجية".
وأضافت:" نأمل أن تقوم الحكومات الأجنبية بالمساعدة في خفض التوتر في بيروت والتوصل إلى حل وسط بين اللبنانيين وليس العكس"، معربة عن قلق بلادها مما أسمته "محاولات بعض الدول المانحة تسييس المساعدات للبنان من أجل خدمة مصالحها الجيوسياسية".
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