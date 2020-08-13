أصدر القضاء الجزائري اليوم الأربعاء، حكما بالسجن 12 سنة بحق المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغني هامل في قضايا فساد وتبييض أموال والثراء غير المشروع وإستغلال النفوذ.
كما أصدر القضاء أحكاما في ذات القضية بحق أبناء عبد الغني هامل، تتراوح بين سنتين و8 سنوات.
وأدانت المحكمة الوزيرين السابقين، عبد المالك بوضياف وعبد الغني زعلان، وأصدرت ضدهما حكما بالسجن 3 سنوات في ذات القضية.
كما قضت المحكمة بتغريم الشركات التي تملكها عائلة هامل بـ 32 مليون دينار جزائري، مع مصادرة جميع الأملاك والمنقولات المحجوزة.
المصدر: RT + وكالات
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر / أحكام بالسجن ضدّ وزيرَيْن سابقَيْن والمديرالعام السابق للأمن تصل إلى 12 سنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.