الجزائر / أحكام بالسجن ضدّ وزيرَيْن سابقَيْن والمديرالعام السابق للأمن تصل إلى 12 سنة

أصدر القضاء الجزائري اليوم الأربعاء، حكما بالسجن 12 سنة بحق المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغني هامل في قضايا فساد وتبييض أموال والثراء غير المشروع وإستغلال النفوذ.

كما أصدر القضاء أحكاما في ذات القضية بحق أبناء عبد الغني هامل، تتراوح بين سنتين و8 سنوات.

وأدانت المحكمة الوزيرين السابقين، عبد المالك بوضياف وعبد الغني زعلان، وأصدرت ضدهما حكما بالسجن 3 سنوات في ذات القضية.

Advertisements

كما قضت المحكمة بتغريم الشركات التي تملكها عائلة هامل بـ 32 مليون دينار جزائري، مع مصادرة جميع الأملاك والمنقولات المحجوزة.

المصدر: RT + وكالات