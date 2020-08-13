ألمانيا / اللقاح الروسي لكوفيد-19 لم يُختبر على نحوٍ كاف

قال وزير الصحة الألماني "ينس سبان" اليوم، الأربعاء 12 جويلية 2020، إن اللقاح الروسي لمرض كوفيد-19 لم يختبر على نحو كاف.
وأضاف "ينس سبان" أن الهدف هو إبتكار منتج آمن وليس أن يكون بلد ما الأول في توفير لقاح للناس..
وكان قد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا طورت "أول" لقاح ضد كوفيد-19، وقالت منظمة الصحة العالمية إنه يجب التحقق منه بشكل مستقل وعلمي .
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