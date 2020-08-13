الإمارات تُحدد موعد إجازة رأس السنة الهجرية

حددت الإمارات موعد إجازة رأس السنة الهجرية لهذا العام 2020، مشيرة إلى أنها ستكون يوم 23 أغسطس الجاري.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية أعلنت أن "الأحد 23 أغسطس إجازة رأس السنة الهجرية للجهات
وأضافت: "يتم استئناف الدوام الرسمي الإثنين 24 من الشهر نفسه".
يُذكر أن موقع البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، نشر في وقت سابق، قائمة بأيام الإجازات الرسمية لهذاالعام، مشيرًا إلى أنه صدر بها قرار في 5 مارس 2019.
وأضاف الموقع: "اعتمد مجلس الوزراء قرارًا بتحديد العطلات الرسمية في القطاع الحكومي لعامي 2019 - 2020، ومنح القطاع الخاص عطلات رسمية مماثلة"، مشيرًا إلى أن مجموعها 14 يومًا عطلات رسمية سنوية للقطاعين معًا، وذلك بهدف تعزيز التواصل والتوازن فيما بينهما، ودعم الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته.
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