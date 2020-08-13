السنغال تُسجل 153 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السنغالية تسجيل 153 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 11 ألفًا و740 إصابة.

وأوضحت الوزارة- في بيان وفقًا للإذاعة السنغالية، اليوم الخميس- أنه تم إجراء 1730

فحصًا، فضلًا عن تعافي 49 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 7572 مصابًا.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس بلغ 244

شخصًا، كما أن هناك 3923 شخصًا يتلقون العلاج بالمستشفيات.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.