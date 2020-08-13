أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 3841 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 53 حالة، وتعافي 2667 حالة.
وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الخميس، أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 117 ألفًا و208 حالات بنسبة شفاء 71.3%،بينما بلغ إجمالي عدد الإصابات 164 ألفًا و277 حالة.
وأشارت إلى أن هناك 41 ألفًا و428 حالة ما زالت تتلقى العلاج، منها 592 حالة في العناية المركزة، لافتة إلى أنه تمتسجيل 53 حالة وفاة، ليصل إجمالي عدد حالات الوفاة في جميع أنحاء العراق إلى 5 آلاف و641 حالة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يُسجل 3841 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.