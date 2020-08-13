العراق يُسجل 3841 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 3841 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 53 حالة، وتعافي 2667 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الخميس، أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 117 ألفًا و208 حالات بنسبة شفاء 71.3%،

بينما بلغ إجمالي عدد الإصابات 164 ألفًا و277 حالة.

وأشارت إلى أن هناك 41 ألفًا و428 حالة ما زالت تتلقى العلاج، منها 592 حالة في العناية المركزة، لافتة إلى أنه تم

تسجيل 53 حالة وفاة، ليصل إجمالي عدد حالات الوفاة في جميع أنحاء العراق إلى 5 آلاف و641 حالة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.