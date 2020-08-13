التحقيق مع رئيس وزراء إيطاليا و6 وزراء من أعضاء حكومته

قال مكتب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الخميس، إن المدعين حققوا مع رئيس الوزراء و6 من أعضاء حكومته، بشأن كيفية تعاملهم مع أزمة فيروس كورونا المستجد، لكنهم أوصوا بإسقاط الدعوى.
وأكدت مصادر قضائية أن المدعين حققوا مع الوزراء فيأعقاب دعاوى قضائية رفعت في الأشهر الأخيرة في مدن مختلفة بشأن اتهامات، من بينها القتل غير العمد، والتسبب في جائحة، وتقييد الحقوق السياسية للإيطاليين.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان، إنالمدعين الذين يتخذون من روما مقرًا لهم، خلصوا إلى أن الاتهامات لا أساس لها وأنه ينبغي إسقاط القضية.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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