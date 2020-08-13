السعودية تُسجل 1482 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن تسجيل 34 حالة وفاة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 3303 حالات.

وأشارت الوزارة- في بيان صحفي اليوم- إلى أنه تم

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تسجيل 1482 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 294 ألفًا و519 حالة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 3124 حالة شفاء جديدة، ليصل

إجمالي المتعافين إلى 260 ألفًا و393 شخصًا.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.