"جامالي": اللقاح الروسي يحمي من فيروس كورونا لمدة عامين

أكد ألكسندر جينسبورج، رئيس مركز "جامالي" الروسي القومي للأوبئة والبيولوجيا المجهرية، خلال حديث أدلى به اليوم الخميس 13 أغسطس لبرنامج "60 دقيقة" التابع لقناة "روسيا – 1" التلفزيونية أن اللقاح الروسي سيحمي الروس من فيروس كورونا لمدة عامين على أقل تقدير.

وقال، جينسبورج، مجيبًا عن سؤال لماذا تتعرض اللقاحات الروسية التي قد تم تسجيل أحدها لنقد لاذع من الزملاء الغربيين، قال إن النقد له علاقة

بالمنافسة.

وأعاد رئيس المركز إلى الأذهان أن المختبريْن الروسيين أعلنا عن إمكان وضع اللقاحات وهما مركز "جامالي" ومركز "فيكتور" للفيروسات والتكنولوجيات المجهرية. وقال إن هناك أخصائيين جيدين قادرون على وضع اللقاح الجيد.

هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 11 أغسطس أن اللقاح الذي وضعه الخبراء في مركز "جامالي" تم تسجيله رسميًا وإنه

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يعد جاهزًا للاستخدام.

يذكر أن رئيسي الفيلبين وصربيا أعربا عن رغبتهما لاختبار اللقاح الروسي على نفسيهما.

وقال مدير المركز الوطني الروسي لبحوث علم الوباء والأحياء الدقيقة (جامالي) ألكسندر جينتسبورج، إن الطاقة الإنتاجية للقاح فيروس كورونا، الذي يعمل عليه المركز، ستكون حوالي خمسة ملايين جرعة شهريًا بحلول شهر ديسمبر المقبل.

وأضاف جينتسبورج - في تصريح صحفي يوم الأربعاء أوردته وكالات أنباء روسية - أنه وفقًا للجدول الزمني، يجب أن تكون السعة حوالي 5 ملايين جرعة شهريًا، وفي غضون عام سيتم تزويد البلاد بأكملها بالعقار المناسب.