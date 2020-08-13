الكويت تؤكد رفضها التام للتدخلات التركية العسكرية في الأراضي العراقية

أكدت دولة الكويت رفضها التام للتدخلات التركية العسكرية في الأراضي العراقي، جاء ذلك اتصال تليفوني أجراه وزير الخارجية ووزير الدفاع الكويتي بالإنابة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الخميس، مع وزير خارجية جمهورية العراق الشقيق الدكتور فؤاد حسين حيث جدد التأكيد على دعم دولة الكويت لسيادة العراق وسلامة

أراضيه.

وأكد الشيخ أحمد ناصر المحمد خلال الاتصال وقوف دولة الكويت إلى جانب العراق في كل ما يتخذه من اجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره مع إدانتها لأي اعتداءات خارجية ورفضها للتدخلات التركية العسكرية في الأراضي العراقية انطلاقا من موقفها المبدئي

والثابت الرافض لأي تدخلات تمس سيادة أي من الدول العربية الشقيقة.وأعرب عن خالص مشاعر العزاء للشهداء العسكريين العراقيين الذين وافتهم المنية جراء الاعتداء متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين من هذا الهجوم.من جانبه أعرب وزير خارجية العراق عن بالغ الشكر والتقدير على الموقف المبدئي لدولة الكويت الذي يعكس طبيعة العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وحرصهما على موجبات الجيرة ورفضهما لأي عدوان خارجي.