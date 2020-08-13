الجيش الصيني يعلن إجراء مناورات عسكرية في مضيق تايوان ويتعهد بحماية السيادة

أعلن متحدث باسم جيش التحرير الشعبى الصينى، اليوم الخميس، أن الجيش الصينى أجرى مناورات بالذخيرة الحية فى منطقة مضيق تايوان "كإجراء ضرورى لحماية السيادة الوطنية والاستقرار فى المنطقة". وقال المتحدث باسم قيادة المنطقة الشرقية لجيش التحرير الشعبى الصينى الكولونيل "تشانغ تشون هوي" –فى تصريح اليوم /الخميس/- "أجرت قيادة المنطقة الشرقية لجيش التحرير الشعبى الصينى تدريبات قتالية بالذخيرة الحية شاركت فيها وحدات متعددة، وذلك فى مضيق تايوان وحول المياه فى المناطق الشمالية والجنوبية للمضيق كجزء من الجهود لقياس القدرات القتالية لمختلف الأفرع". الصينى الكولونيل "تشانغ تشون هوي" –فى تصريح اليوم /الخميس/- "أجرت قيادة المنطقة الشرقية لجيش التحرير الشعبى الصينى تدريبات قتالية بالذخيرة الحية شاركت فيها وحدات متعددة، وذلك فى مضيق تايوان وحول المياه فى المناطق الشمالية والجنوبية للمضيق كجزء من الجهود لقياس القدرات القتالية لمختلف الأفرع". وأضاف هوى، أن "دولة بعينها اتخذت سلسلة من الإجراءات وأرسلت إشارة خاطئة للغاية إلى "قوى الانفصال" Advertisements فى منطقة تايوان، وأن مثل هذه التحركات أضرت بشكل خطير بالسلام والاستقرار فى المنطقة". فى منطقة تايوان، وأن مثل هذه التحركات أضرت بشكل خطير بالسلام والاستقرار فى المنطقة". وأكد هوى أن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، متعهدا فى الوقت نفسه بالدفاع عن سيادة الصين ووحدة أراضيها. وتابع هوى أن التدريبات والدوريات هى إجراءات ضرورية للدفاع عن السيادة الوطنية والاستقرار الإقليمي، وأن قيادة المنطقة الشرقية لجيش التحرير الشعبى الصينى ستظل يقظة وتتخذ كافة الإجراءات الضرورية للدفاع عن السيادة الوطنية ووحدة الأراضي". الصينى ستظل يقظة وتتخذ كافة الإجراءات الضرورية للدفاع عن السيادة الوطنية ووحدة الأراضي".

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