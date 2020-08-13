كتاب جديد يكشف تفاصيل جديدة عن علاقة ترمب وكيم جونج أون

وقد استحصل الصحافي الاستقصائي الأمريكي الشهير بوب وودوارد على 25 رسالة "لم تنشر في السابق" تبادلها الزعيمان، وفقا لدار النشر الأمريكية "سايمون أند شوستر". وقالت الدار على صفحة أمازون المخصصة لهذا الكتاب إن "كيم يصف في الرسائل العلاقة بين الزعيمين بأنها تستحق أن تحول إلى (فيلم خيالي) تربط بينهما علاقة ديبلوماسية استثنائية".
وهذا الكتاب الذي يحمل عنوان "رايدج" (غضب) ومن المقرر صدوره في 15 سبتمبر المقبل. هو تكملة لكتاب "فير: ترمب إن ذي وايت هاوس" الذي نُشر في العام 2018. والتقى دونالد ترمب وكيم جونج أون 3 مرات، وكانت المرة الأولى في قمة تاريخية عقدت في يونيو 2018 في سنغافورة. ورغم ذلك، لم تحرز مفاوضات نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية أي تقدم يذكر، بل توقفت منذ فشل القمة الثانية في فبراير 2019 في هانوي. لكن هذا الأمر لم يمنع الرئيس الأمريكي من الإشادة بعلاقاته مع كيم جونج أون، بل ذهب إلى حد القول إن الرجلين "وقعا في حب بعضهما بعضا". وقال ترمب في سبتمبر 2018 لمؤيديه "كتب لي رسائل جميلة وقعنا في حب بعضنا". وبوب وودوارد معروف بكشفه تفاصيل مرتبطة بقضية "ووترجيت" التي أدت إلى استقالة الرئيس ريتشارد نيكسون في العام 1974.
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