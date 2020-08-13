مصر: وفاة القيادي في جماعة الإخوان عصام العريان داخل السجن

توفي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين المصرية، عصام العريان، في محبسه فجر اليوم عن عمر يناهز 66 عاما.



وأفادت وسائل إعلام مصرية اليوم الخميس، بوفاة القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، عصام العريان في أحد سجون القاهرة.



و لم يصدر بيان رسمي من مصلحة السجون أو وزارة الداخلية.



وأوضح محامي العريان لبي بي سي أن السلطات أبلغته أن الوفاة طبيعية، موضحا أنه وأسرة العريان لم يزورانه منذ نحو ستة أشهر، بعدما عطلت السلطات الزيارات للسجون كإجراء احترازي لمكافحة فيروس كورونا.



وتولى العريان العديد من المناصب القيادية في الجماعة قبل أن يودع السجن رفق قيادات إخوانية، عقب إطاحة الجيش بحكم الرئيس محمد مرسي.



وحكم على العريان بعدة أحكام بالسجن المؤبد (25 عاما) في السنوات التي أعقبت عزل مرسي، من بينها قضية اقتحام الحدود الشرقية وأحداث قليوب وقضية أحداث البحر الأعظم وقضية التخابر مع دول أجنبية.

