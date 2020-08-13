إخلاء مئات المنازل في كاليفورنيا بسبب حريق هائل

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 أغسطس 2020 04:14 مساءً - منذ 22 دقيقة

وأوضح السلطات بولاية كاليفورنيا أن الحريق دمر أربعة آلاف هكتار من الأراضي الزراعية .

واندلع الحريق بعد الظهر حول بحيرة هيوز ودمّر أولا مساحة صغيرة تبلغ 20 هكتارا، قبل أن يمتد ويأتي على أربعة آلاف هكتار خلال ما يزيد قليلا عن ثلاث ساعات، وفقا لإدارة الإطفاء في مقاطعة لوس أنجليس.

وعمل أكثر من 300 رجل إطفاء مدعومين بمروحيات وطائرات للسيطرة على الحريق. وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت إدارة الإطفاء على “تويتر”، “يجري إجلاء سكان المنطقة” من قبل الشرطة المحلية “الرجاء مساعدتنا لنتمكن من مساعدتكم وإيصالكم إلى بر الأمان”.

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وازداد عدد الحرائق وارتفعت وتيرتها خلال السنوات الأخيرة في ولاية كاليفورنيا ويعود ذلك جزئيا إلى ظاهرة تغير المناخ.

وكان حريق “كامب فاير” الذي اندلع في شمال كاليفورنيا في نوفمبر 2018، الأعنف بعدما أتى على مدينة باردايس الصغيرة برمتها وأدى إلى وفاة 86 من سكانها ودمار 90% من أبنيتها.

وشهدت بعض المناطق في كاليفورنيا بداية الشهر الجاري حرائق كبير ، حيث قالت إدارة الإطفاء في مقاطعة “ريفير سايد” بجنوب الولاية ، إن نحو ثمانية آلاف من سكان المقاطعة اضطروا لإخلاء منازلهم، السبت، بعد انتشار حريق غابات دون سيطرة، عبر أكثر من 4 آلاف فدان.

وتم الإبلاغ عن الحريق يوم الجمعة في بلدة “شيري فالي” التي تقع على بعد نحو 75 ميلا شرقي لوس أنجلوس، ودمر منزل عائلة واحدة على الأقل بحلول مساء السبت.